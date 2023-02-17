Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:00

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Basel’i 65. dakikada Larsen’in golüyle 1-0 yendi.

Ülkemizi yasa boğan depremlerin ardından spor camiası Trabzon’da tek yürek oldu.

Trabzonlu, F.Bahçeli, G.Saraylı, Beşiktaşlı taraftarlar maçı yan yana izledi. Bilet geliri depremzedelere bağışlandı.

Depremde yıkıma uğrayan şehirlerin plaka numaraları, maçta dakikası geldiğinde söylenip “Burada” diye bağırıldı. Tribündeki koreografide, bir kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bebeğin yanı sıra Meksika’dan gelip yurttaşlarımızın yıkık binalarda yerini tespit eden arama kurtarma köpeği Proteo da yer aldı.

"BU RUH KALICI OLSUN"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 11 kulüp başkanı maçı birlikte izledi. Büyükekşi, “Dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyoruz” dedi. Büyükekşi, kulüplerle birlikte büyük bir kampanya başlatacaklarını açıkladı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Depremin ortaya çıkardığı bu dayanışma ruhu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur” diye konuştu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Futbol ailesi olarak bu güzel resmi çok önemsiyorum. Bu, Türk futbolundaki dostluğun, beraberliğin resmidir” ifadelerini kullandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Futbol kulüpleri olarak takdire şayan bir duruş sergiledik” dedi.