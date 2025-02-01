Trabzonspor 10 kişi kaldı... Kayseri'de kazanan çıkmadı! Kayserispor 0-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:04

Güncelleme: 01.02.2025 - 18:08

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'da Benjamin Mendy 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı. Bordo mavililerin yeni transferi Danylo Sikan maça ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Nwakaeme'ye bıraktı.

Trabzonspor puanını 26 yaparken, Bellona Kayserispor ise puanını 17 yaptı.

Trabzonspor'da sarı kart gören Eren Elmalı cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kayserispor 0-0 Trabzonspor

96' TEHLİKELİ ATAK! Kartal'a atılan top, sekerek Cardoso'nun önünde kaldı. Cardoso'nun vurduğu şutu Uğurcan müthiş çıkardı.

94' Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, Barisic'e yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

93' Trabzonspor'da Eren Elmalı yerine Borna Barisic oyunda.

92' Trabzonspor'da Visca yerine Cihan Çanak oyunda.

91' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Hasan Ali'nin kestiği ortada demarke şekilde topla buluşan Ramazan Civelek'in gelişine şutu dışarıya gitti.

88' Sağ kanattan yapılan ortada Lundstram, Kolovetsios'a gelmeden önce engelledi. Kayserispor için ofsayt bayrağı havada.

86' KIRMIZI KART | Batista Mendy, arkadan yaptığı müdahale gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

84' Miguel Cardoso, Muhammed-Cham'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

82' Batista Mendy, orta alanda Cardoso'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

80' TEHLİKELİ ATAK! Defanstan çıkarken kaptırılan topta Kayserispor sol kanattan Cardoso'nun ortası savunmadan döndü. Seken topta Kartal Kayra'nın yaydan vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

78' Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic sarı kart gördü.

70' Kayserispor'da Ali Karimi ve Carlos Mane yerine Ramazan Civelek ve Ackah oyunda.

67' Hasan Ali Kaldırım, Pedro Malheiro'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

61' Lundstram'ın kaptırdığı iki topu kazanan Kayserispor'da sağ kanattan yapılan ortada Karimi'nin şutu dışarıya gitti.

60' Trabzonspor'da Danylo Sikan ve Ozan Tufan yerine John Lundstram ve Anthony Nwakaeme oyunda.

55' TEHLİKELİ ATAK! Defansın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun şutunu Uğurcan çıkardı ve pozisyonun ardından sakatlandı.

54' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan yapılan ortada seken top Bourabia'nın önünde kaldı. Bourabia'nın şutunu Uğurcan kurtardı.

52' Eren Elmalı ve Dimitrios Kolovetsios sarı kart gördü.

50' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında arka direğe açılan topa Cardoso'nun şutu üstten auta gitti.

47' Sikan'ın sol kanattan ortasında Karimi araya girdi ve dışarıya gönderdi. Trabzonspor korner kullanacak.

46' Trabzonspor'da Umut Güneş yerine Muhammed-Cham Saracevic oyunda.

44' Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşun ardından kontraya çıkan Kayserispor'da Cardoso sol kanattan ilerledi. Son çizgiden yaptığı ortayı Savic uzaklaştırdı.

39' TEHLİKELİ ATAK! Malheiro'nun sağ kanattan yaptığı ortada Banza'nın yaptığı kafa vuruşu Bilal'den sekti ve çizgi üzerinde kaldı fakat çizgiyi geçmedi.

38' TEHLİKELİ ATAK! Yapılan ortada altıpasta topa vuran Banza'nın şutunu Bilal çıkardı. Ardından seken topta Batagov'un kafası, Bilal'de kaldı.

37' Visca'nın sağ kanattan ortasında top Hasan Ali'ye çarparak dışarı çıktı. Trabzonspor korner kullanacak.

33' Sol kanattan gelişen hücumda Vişça'nın pasında topla buluşan Eren Elmalı yerden ortasını yaptı. Banza topa dokunamadı ve Hasan Ali Kaldırım yerde kaldı.

29' Hasan Ali Kaldırım'ın Visca'ya yaptığı hareket faul. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

23' TEHLİKELİ ATAK! Eren Elmalı'nın uzun gönderdiği topta araya giren Sikan topu Visca ile buluşturdu. Visca'nın şutu savunmadan sekti ardından Umut'un vuruşu üstten auta gitti.

22' TEHLİKELİ ATAK! Mane'nin sağ kanattan ortasında Bourabia ile Cardoso anlaşamadı. Bourabia'nın kafası üstten auta gitti.

20' Batagov'un uzun pasında hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yok. Kayserispor kale vuruşu kullanacak.

16' Kullanılan köşe vuruşunda Savic'in kafası üstten auta gitti.

15' Visca'nın pasıdna yayda topla buluşan Malheiro'nun ters ayağıyla vuruşunda top, defansa çarparak dışarı çıktı. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.

13' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan Karimi'nin ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Nazon'un topunu Uğurcan Çakır çizgiden çıkardı.

9' DİREK! Merkezden gelen Kayserispor, tek paslarla topu sol içteki Cardoso ile buluşturdu. Cardoso'nun yakın köşeye vurduğu top direkte patlayıp oyun alanına döndü.

8' TEHLİKELİ ATAK! Batagov'un defanstan çıkarken yaptığı pas hatasıyla topla buluşan Nazon'un ortasını Savic önledi ve tehlikeyi engelledi.

6' Melherio'nun Banza'ya doğru kestiği ortayı Dimitrios Kolovetsios karşıladı.

4' Ali Karimi maça devam ediyor.

3' Ali Karimi, Mendy ile mücadelesinde yerde kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.