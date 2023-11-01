Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki istatistiği dikkat çekti!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, sarı-lacivertli ekip ile oynadığı son 15 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 13:22
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki istatistiği dikkat çekti!
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Trabzonspor, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçın sadece 3'ünü kaybetti.

Diğer 12 karşılaşmanın 6'sını kazanan Trabzonspor, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

GEÇEN SEZON 1 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

Önceki sezon Papara Park'taki mücadeleyi 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise ezeli rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı ve öğrencileri, son yıllardaki üstünlüğünü 4 Ekim Cumartesi günü de devam ettirmek istiyor.


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