Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki istatistiği dikkat çekti!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, sarı-lacivertli ekip ile oynadığı son 15 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçın sadece 3'ünü kaybetti.
Diğer 12 karşılaşmanın 6'sını kazanan Trabzonspor, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
GEÇEN SEZON 1 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET
Önceki sezon Papara Park'taki mücadeleyi 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda ise ezeli rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Abdullah Avcı ve öğrencileri, son yıllardaki üstünlüğünü 4 Ekim Cumartesi günü de devam ettirmek istiyor.
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