Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonsor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.
Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor, 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlıyor.
Şampiyonluğun önemli adaylarından olan bordo-mavililer evinde hata yapmak istemiyor. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise, 4'te 4'ü hedefliyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Babacar
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