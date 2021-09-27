Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

27 Eylül 2021 Pazartesi, 14:06

Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor, 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor 'u ağırlıyor.

Şampiyonluğun önemli adaylarından olan bordo-mavililer evinde hata yapmak istemiyor. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise, 4'te 4'ü hedefliyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Babacar