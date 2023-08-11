Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:01

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:01

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesi beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Vişça, Trezeguet, Maxi Gomez

ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı , Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Fredy, Bytyqi, Sam Larsson, Erdoğan, Buksa

76. KARŞILAŞMA

2023 - 2024 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile antalyaspor, bugüne kadar 75 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 43'ünü Trabzonspor kazanırken 15'in Antalyaspor 3 puanla tamamladı, 17 maç ise berabere bitti.

İki takımın son kapışmasında ise gülen taraf 2-0'lık skorla Trabzonspor olmuştu.

7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET

Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.