Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

24.08.2025 09:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Visca, Folcarelli, Okay Yokuşlu, Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Kenneth Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Güray Vural, Abdulkadir Ömür, Nikola Storm, Tomas Cvancara.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda da Kasımpaşa'yı 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme takımda yer alamayacak.

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 108 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

TRABZONSPOR SAHASINDA BARİZ ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor karşısında genel olarak bariz bir üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, evinde oynadığı 29 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik alırken sadece rakibine 2 maçta mağlup oldu.

SON 8 SEZONDA İÇ SAHA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor önünde son 8 sezonda iç sahada hiç mağlup olmadı.

En son evinde 2016-2017 sezonunda 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon sahasında 5-0 kazanarak, rakibi önünde en farklı galibiyetini elde etmişti.

İlgili Konular: #trabzonspor #antalyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Trabzonspor, Oulai'nin cezası için TFF ile görüşecek
Trabzonspor, Oulai'nin cezası için TFF ile görüşecek Trabzonspor, Fransa'da 4 maç ceza alan yeni transferi Christ Inao Oulai için Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirecek.
Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Trabzonspor Christ Inao Oulai transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Trabzonspor, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Christ Inao Oulai'yi renklerine bağladı.
Trabzonspor'dan sermaye artırımı bildirimi!
Trabzonspor'dan sermaye artırımı bildirimi! Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.