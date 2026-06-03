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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, İstanbul'a geldi

3.06.2026 14:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Sidny Cabral, İstanbul'a geldi.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavili takım, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Sidny Cabral'la anlaşma sağladı.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'A GELDİ

23 yaşındaki sol bek, transferi tamamlamak için bugün İstanbul'a geldi. Portekiz basınında daha önce yer alan haberlerde bordo-mavililerin 8 milyon euro bonservis ödeyeceği ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

Ernest Muçi'yi resmen duyuran Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferlerini tamamladıklarını söylemişti.

SIDNY CABRAL'IN KARİYERİ

Sol bek ve sağ bek pozisyonlarında forma giyebilen Cabral, orta sahanın sağında ve solunda da oynayabiliyor.  Futbol kariyerine Feyenoord'un altyapısında başlayan Sidny Cabral, sonrasında Twente, Helsigborg, Rot-Weiss Erfurt ve Viktoria Köln'de oynadı. Cabral, 2025'te Portekiz'deki kariyerine Estrela'da başlarken ertesi yıl Benfica'ya imza attı.

CABRAL'IN İSTATİSTİKLERİ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'da geçtiğimiz sezon Sidny Cabral 28 maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 6 asist kaydetti.

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