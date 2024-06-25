Trabzonspor, Barisic'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Borna Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:30
Trabzonspor, Barisic'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor'un, İskoçya'nın Rangers takımıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 Futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

 


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