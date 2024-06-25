Trabzonspor'dan flaş Trezeguet kararı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkesi Mısır'ın U23 takımından davet alan Mahmoud Trezeguet'e izin vermedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:03
Trabzonspor'dan flaş Trezeguet kararı!
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Trabzonspor'dan Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet hakkında bilgilendirme geldi.

Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ın U23 futbol takımında oynaması için davet aldığını fakat Avrupa Ligi elemesi nedeniyle katılmasına izin verilmediğini duyurdu.

'ÖNEMLİ ELEME MAÇLARI OYNAYACAĞIZ'

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ın U23 futbol takımında oynaması için davet almıştır. Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak, FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından dolayı sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı. 


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