Bonservis bedeli belli oldu: Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:02

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:02

Trabzonspor, Denis Dragus transferi için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır."