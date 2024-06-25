Bonservis bedeli belli oldu: Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Denis Dragus transferi için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Denis Dragus transferi için Standard Liege ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır."
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