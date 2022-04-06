Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe devrede
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bordo-mavililerle henüz sözleşme imzalamadı. Golcü futbolcunun, sözleşme imzalamamasının sebebi olarak ise Fenerbahçe ile görüşmesi gösteriliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan Anthony Nwakaeme'nin sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. 33 yaşındaki futbolcu bordo-mavililerin kontrat teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.
Ajansspor'un haberine göre Nijeryalı golcünün imza atmamasının sebebi menajerinin Fenerbahçe ile görüşmesi.
Fenerbahçe yönetimi, Nwakaeme'nin menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilerden 3 milyon Euro ve 1 milyon Euro imza parası istedi.
Habere göre Nwakaeme, Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor.
29 MAÇTA 12 GOL
Bu sezon Trabzonspor'un gol yükünü çeken isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme 29 maçta forma giydi. 33 yaşındaki yıldız 12 gol atarken 10 asist yaptı.
Nwakaeme 2018 yazında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a imza atmıştı.
Fenerbahçe, 2019-2020 yaz transfer döneminde bordo-mavililer ile sözleşmeleri biten Filip Novak ve Jose Sosa'yı da kadrosuna dahil etmişti.
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