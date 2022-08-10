Trabzonspor, Berat Özdemir'e veda etti

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde, Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferini duyurduğu Berat Özdemir, antrenman sahasına gelerek takım arkadaşlarına veda etti.

Takım arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlanan Berat Özdemir'e, Abdullah Avcı tarafından plaket verildi.

BERAT ÖZDEMİR'E VEDA

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, Berat Özdemir'in Trabzonspor kariyerinin başarılarla dolu olduğunu belirtti.

"Bu işin içinde başlangıçlar ve ayrılıklar var ama önemli olan ayrılıkların böyle güzel olması" ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Teşekkür ettik, hedeflerimizde onunla ilgili olan durumu paylaştım aslında. Aldığımızda burada oynatmaktı hedef, oynattık. Milli takıma gitmekti, milli takımı da yakaladı. Şampiyonlukta da önemli katkı sağladı. Bazen hayatta farklı gelişmeler olabiliyor. Bazen yol haritaları değişebiliyor. Böyle bir yol haritası, iki tarafın karşılıklı isteğiyle gerçekleşen bir şey. Seviyoruz, hayırlısı olsun."

ANTRENMAN

Antrenman dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda pas, 5'e 2 pas ve çift kale maçla tamamlanan antrenmana, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Marek Hamsik ve kas spazmı bulunan Cornelius katılmadı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.