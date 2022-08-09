Trabzonspor'un Enis Bardhi ile ilgilendiği iddiası!

09 Ağustos 2022 Salı, 22:45

Trabzonspor, kadrosunu Enis Bardhi ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Marca'da yer alan haberde, bordo-mavililerin Levante'de forma giyen Enis Bardhi için oyuncu ve kulüple anlaşma sağladığı belirtildi.

Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibine 3 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ve bonus ödeyeceği aktarıldı. Karadeniz temsilcisinin, Kuzey Makedonyalı oyuncu ile 3 yıllık el sıkıştığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacağı ifade edildi.

Asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçen sezon Levante'de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.