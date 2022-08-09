Trabzonsporlu futbolcu Manolis Siopis: 'Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz'

09 Ağustos 2022 Salı, 20:28

Trabzonspor'un Yunan orta sahası Manolis Siopis, basın mensupları ile bir araya geldi.

Takım içerisindeki sorumluluğu sorulan Siopis, "Geçen sene de Marek Hamsik 2-3 ay bizimle olmamıştı. O dönemde ben oynama fırsatı buldum ve diğer arkadaşlarımla elimizden geleni yaptık. Takım içerisinde çözüm var, birçok oyuncu var. Sorumluluk geçen sene ile aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

"Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz" diyen başarılı futbolcu, "Ama önümüzde oynayacağımız bir lig maçı var. Öncelikle Hatayspor maçına odaklandık ama sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Gruplara katılırsak, bunun kulübe sağlayacağı ekonomik gelirin de farkındayız. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kasımpaşa'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat için de görüşleri sorulan Siopis, "Bakasetas ile birlikte geçen sezon Kasımpaşa'nın birçok maçını izledik. Doğukan yetenekli bir futbolcu ve izlediğim maçlarda dikkatimi çekmişti. Birçok maçını izledik, ülkedeki en büyük yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda burada oynama fırsatı bulduğunda kulübe büyük fayda sağlayacağına ve önemli teklifler getireceğine eminim" değerlendirmesini yaptı.

Oyun stili hakkında da konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Oyun stilimin Premier Lig'e yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de Premier Lig'de oynamak. Ama şu an Trabzonspor'da oynuyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum, tek hedefim bu şu an" yorumunu yaptı.

GALATASARAY MAÇI İTİRAFI

Geçen sezon en çok sevindiği ve en çok üzüldüğü maçlar sorulan Siopis, "En çok mutlu eden maç Galatasaray deplasmanındaki oynadığımız maçtı. En çok üzüldüğüm maç ise Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı Giresunspor karşılaşması" dedi.

Son olarak oyun formatları için konuşan başarılı oyuncu, "Format olarak, geçen sene ile aynı tarzı sürdürüyoruz. Biz geçen sene de farklı tarzlar denemiştik. Bizim kendi tarzımız var ama rakibe göre bu değişiyor" sözlerini kullandı.