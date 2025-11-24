Trabzonspor'da Edin Vişça'dan kötü haber: Oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Vişça, uzun süre yerden kalkamadı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Vişça, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Trabzonspor'un resmi X hesabından Bosna Hersekli oyuncu için yaptığı paylaşımda, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.