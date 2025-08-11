Trabzonspor sezona 3 puanla başladı: Trabzonspor 1-0 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta bordo-mavililere galibiyeti getiren golü, 49. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor ise puanla tanışamadı.

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

SEZONUN İLK GOLÜ ONAUCHU'DAN

Dakikalar 49'u gösterdiğinde köşe vuruşunda topun başına geçen Oleksandr Zubkov, kale alanına yaptığı ortada kalecinin yumrukladığı top sol kanada açıldı. Topu kontrol eden Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada iyi yükselen Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Yerden sekip kalenin ortasına doğru giden top, ağlarla buluştu.

Böylece, Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu, takımının yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.

TRABZONSPOR, 3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Kocaelispor'u ağırlayan Trabzonspor 3 eksik ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken maç saatinde durumunun belli olacağı açıklanan yeni transfer Felipe Augusto ise kadroya dahil edildi.

3 YENİ TRANSFER 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferleri Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.

Karadeniz ekibinin ilk 11'inde Olaigbe, Pina ve Onuachu olmak üzere 3 yeni transfer görev yaptı.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.

72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs 2025 tarihinde Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde mücadele etti.

TARAFTARLARA GÖRSEL ŞOV

Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilenmesiyle taraftarlara adeta görsel şov sunuldu.

Kadim Futbol ekibi ve DJ Twins Project ile gerçekleştirilen sezon açılış etkinlerine yoğun ilgi gösterildi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi etkinliklerle eğlendi.

Trabzonspor taraftarları, sezonun açılış maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, misafir takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünün önemli bir bölümünü doldurdu.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya siyah tişört üzerine basılı şehit Fethi Sekin ve Eren Bülbül görselleriyle çıktı. Şehadet yıldönümünde anılan Eren Bülbül ile Fethi Sekin anısına stadyumdan da anons yapıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Nwakaeme, Olaigbe, Onuachu.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Show, Samet, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 1-0 Kocaelispor

90' Karşılaşmaya 5 dakika ilave ediliyor.

86' Kocaelispor'da çıkan oyuncu Nonge, giren oyuncu Cihat Çelik.

85' Maçın bu dakikalarında tansiyon bir hayli yükseldi. Karşılıklı faullerle oyun sık sık duruyor.

84' Trabzonspor'da Nwakaeme oyundan çıkıyor. Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

78' Trabzonspor'da Zubkov oyundan çıkarken yerine Edin Visca giriyor.

77' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Maçtaki tek golün sahibi Onuachu oyundan çıkarken Felipe Augusto oyuna giriyor.

75' Trabzonspor topu tutarak kontrolü eline almaya çalııyor.

72' Nonge, ceza sahası içinde üç Trabzonsporlu arasından şık bir topuk pası verdi. Pasla birlikte kaleciyle karşı karşıya kalan Petkovic'in vuruşu kalenin hemen yanından dışarı gitti.

63' Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan oyundan çıktı. Dan Agyei oyuna girdi.

63' Trabzonspor'da Olaigbe alkışlar eşliğinde kenara gelirken Danilo Sikan oyuna dahil oluyor.

55' SARI KART | Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

52' SARI KART | Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan itirazlarından dolayı sarı kart görüyor.

49' Trabzonspor'da kornerden seken topu Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen sağ çaprazında kontrol etti. Kale önüne çabuk bir orta yaptı ve o kalabalık içerisinde yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi.

49' GOL | Onuachu, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

39' Orta alanda Oğulcan Çağlayan, Okay Yokuşlu'nun müdahelesi sonrası yerde kaldı ve hakem faulu verdi. Trabzonsporlu futbolcular karardan memnun değil.

38' Olaigbe ceza sahasına uzak mesafeden ortasını yaptı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan Onuachu'nun topu az farkla üstten auta gitti.

36' Orta alanda kıran kırana mücadele. Kocaelispor'da Show sert bir müdahaleyle Zubkov'u yere indirdi. Trabzonsporlu oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu ancak hakem kartına başvurmadı.

22' Kocaelispor'da zorunlu değişiklik. Wieteska sakatlığı sebebiyle kenara gelirken Anfernee Dijksteel oyuna giriyor.

11' SARI KART | Trabzonspor'da Nwakaeme sarı kart gördü.

6' Ev sahibi takım ön alanda baskısına devam ediyor. Kocaelispor geriden pasla oyun kurmakta zorlanıyor.

5' Trabzonspor'un agresif oyununa Kocaelispor sertlikle cevap veriyor. Keyifli bir maç bizleri bekliyor.

3' Samet Yalçın orta alanda girdiği mücadelede Okay Yokuşlu'yu düşürdü ve karar faul. Trabzonsporlu futbolcular kart bekledi ancak maçın hakemi kart göstermedi.

2' Trabzonspor ön alanda baskı kurmaya çalışıyor. Bordo-mavililer taraftarının da desteğiyle maça agresif başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.