Trabzonspor'dan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması!

7.11.2025 14:31:00
Trabzonspor'un stoperleri Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak bordo mavili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

