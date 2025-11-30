Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans

Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans

30.11.2025 13:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'dan iç sahada dikkat çeken performans

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor bu sezon dikkat çeken bir performansa imza attı. Bordo-mavili ekip, evinde oynadığı maçlarda yüksek bir ortalaması tutturdu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,25 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0, Konyaspor'u 3-1 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile 5 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

204 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

KUPADA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 15 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Konular: #trabzonspor #Fatih Tekke #papara park

İlgili Haberler

Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Fatih Tekke ısrar etti, oyuncusunu kazandı'
Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Fatih Tekke ısrar etti, oyuncusunu kazandı' Spor yazarları, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Derbi haftası hata yapmadı: Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3 golle geçti!
Derbi haftası hata yapmadı: Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3 golle geçti! Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Eski hakemler Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı: 'Hakemi çok sert şekilde eleştirebileceğim bir pozisyon'
Eski hakemler Trabzonspor - Konyaspor maçını yorumladı: 'Hakemi çok sert şekilde eleştirebileceğim bir pozisyon' Trio ekibi, Trabzonspor'un Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı. Trio'daki eski hakemler, maçın en önemli 2 pozisyonunda da verilen kararları eleştirdi.