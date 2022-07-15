Trabzonspor, deneyimli stoper Denayer için girişime başladı
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Jason Denayer ile görüşmelere başladı. İmza parası ve maaş konusunda anlaşmaya varıldığı anda Denayer'e imza attırılacak.
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine giren son isim eski Galatasaraylı Jason Denayer oldu. Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Lyon’la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu için onay verdi.
Karadeniz ekibinin yöneticileri, Belçikalı oyuncuyla iletişime geçerken bir yandan da sakatlık geçmişini araştırmaya başladı. Denayer’in, yıllık garanti ücreti dışında Trabzonspor’dan imza parası da istediği öğrenildi. Bordo-Mavililer, bütçesi ve takım içi denge çerçevesinde bir rakamı tecrübeli stopere sundu yanıt bekliyor. Öte yandan Gervinho, Aris’e transferi için Trabzonspor’la sözleşmesini feshetme konusunda büyük oranda anlaşma sağladı. Bordo-Mavililerden 1 yıllık sözleşmesinden doğan 2.2 milyon Avro’yu isteyen Fildişili kanat oyuncusunun bu rakamda indirime gittiği belirtildi. Giresunspor, Trabzonspor’un kadroda düşünmediği Flavio ile yeniden anlaşıp oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.
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