Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması: 'Rekora koşuyoruz'
Trabzonsporlu yönetici Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili kulübün resmi dergisine görüşlerini aktardı. Trabzonspor'un mali durumuna ilişkin konuşan Yazıcı, "Kulübümüz bu dönemde sponsorluk bütçesinde rekora koşuyor. Trabzonspor ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak adına daha çok proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Trabzonspor'da proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetici Birhan Emre Yazıcı, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Yazıcı, "Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini şekillendirmek için büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Ortak hayallerimiz; Trabzonspor'u hem sportif hem de mali anlamda zirveye taşımak üzerine kurulu. Ayrıca Trabzonspor'un sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için genç yeteneklere yatırım yapmamız ve altyapı sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Avrupa'da bu konudaki önemli örnekleri yakından takip ediyoruz" dedi.
"SPONSORLUK BÜTÇESİ REKORA KOŞUYOR"
Projelere ve sponsorluklara değinen Yazıcı, "Kartal Projesi ve Trabzonspor Koleji attığımız önemli adımlardan bazıları. Kulübümüz bu dönemde sponsorluk bütçesinde rekora koşuyor. Trabzonspor ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak adına daha çok proje üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Kulübü'nden önceki gün yapılan açıklamada Bankalar Birliği anlaşmasının sona erdiği belirtilmişti.
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