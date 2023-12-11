Trabzonspor efsanesi Coşkun Şahinkaya hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:37

Güncelleme: 11.12.2023 - 14:46

Trabzonspor'un efsane futbolcularından ve eski yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan ve eski yöneticilerimizden Coşkun Şahinkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Coşkun Şahinkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

COŞKUN ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1 Ocak 1942’de Trabzon'da doğan Coşkun Şahinkaya genç yaşta İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

Trabzonspor'un kurulmasının ardından bordo-mavili forma için ter dökmeye başlayan Şahinkaya, Trabzonspor'da üç sezon forma giydi. Aynı zamanda bordo-mavili ekibin ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti.

Coşkun Şahinkaya futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği de yaptı.