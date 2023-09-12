Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 18:20
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Trabzonspor, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Leverkusen'den 800 bin Euro bedelle kadrosuna katmıştı.


Player Alanı
Emrehan Gedikli trabzonspor Sözleşme

İlgili Haberler

Valilik açıkladı... Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı!

Valilik açıkladı... Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı!
Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!

Son Dakika: Trabzonspor, Ognjen Bakic transferini resmen duyurdu!
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen için sakatlık açıklaması

Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen için sakatlık açıklaması

En Çok Okunan Haberler