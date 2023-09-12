Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Trabzonspor, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Leverkusen'den 800 bin Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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