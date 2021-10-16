Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti

Mislicom Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:39
Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 3. hafta açılış maçında VakıfBank’ın konuğu oldu.

16 Ekim Cumartesi saat 13.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet kazandı.

Sultanlar Ligi'ndeki dev mücadelede Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıfbank'ı 31-29, 29-31, 19-25 ve 14-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, ligde lider konumda bulunurken; VakıfBank ise 4. sırada yer almakta.


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