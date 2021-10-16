Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz'dan Trabzonspor maçı öncesi çağrı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Trabzonspor maçı öncesi sağduyu çağrısında bulundu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulunarak sağduyu çağrısında bulundu.
Sait Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:
"Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının kamuoyunda beklenen, iyimser ve barış havasına gölge düşürülmeden sportmence oynanmasıdır. Trabzon şehrinin beş bin yıllık kültür anlayışı itibari ile misafirlerini centilmence ve samimi ağırlama geleneğinin bu maç öncesi ve sonrasında devam edeceğinden hiç şüphem yoktur. Sonuç ne olursa olsun bu durum Türk sporunun en büyük kazancı olur.Kaldı ki, iki büyük kulübün güzide ve büyük taraftarları da bu bilinçte ve olgunluktadır. Tecrübe edilmiştir ki aksiyon halinde her iki kulüpte zarar görmekte ancak ev sahibi takımın daha büyük zararlara uğramaktadır. Bu durum ise diğer rakiplerin işine ve çıkarlarına daha fazla hizmet etmektedir. Dolayısıyla kontrasyonda önceliğin maça ve oynanacak futbola olması her iki takımın çıkarınadır. Kaybedenin kazananı tebrik ettiği bir maç olmasını diliyorum. Sahada iyi olan, güçlü olan ve kazanmaya daha çok istekli olanın kazanması dileğiyle her iki takıma başarılar dilerim."
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