Trabzonspor'da Flavio kiralık gönderildi

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio için Al Taawoun ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:18
Trabzonspor'da Flavio kiralık gönderildi
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Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Alta'awoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alta'awoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır."

Geçtiğimiz sezonu da Al-Taawoun'da geçiren 27 yaşındaki orta saha, çıktığı 11 lig maçında 1 gol 1 asist kaydetti.


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