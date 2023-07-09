Trabzonspor'dan Joaquin Fernandez açıklaması
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hajduk Split karşılaşmasında sakatlanan İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor, Hajduk Split ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan yeni stoperi Joaquin Fernandez'in tedavisine başlandığını açıkladı.
Joaquin Fernandez
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "HNK Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ve görüntülemelerinde travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
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