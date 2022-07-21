Galatasaray'ın Umaro Embalo ile ilgilendiği iddiası

21 Temmuz 2022 Perşembe, 09:21

Galatasaray'da transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gelecek sezon adına önemli adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekiz basını, Süper Lig devinin Benfica'dan bir oyuncuyu daha transfer etmek istediğini iddia etti.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica'dan Umaro Embalo'yu transfer etmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Haberde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

BENFICA'DAN İKİNCİ TRANSFER

Haberde, Benfica B takımında forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat için Portekiz devinin kiralama önerisine sıcak bakabileceği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Haris Seferovic'in ardından Galatasaray'a kiralanan ikinci oyuncu olacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu kiralık olarak transfer etmesi halinde oynama garantisi vereceği kaydedildi. Benfica altyapısında yetişen 21 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 31 müsabakada oynama şansı yakaladı. Genç sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Umaro Embalo, bu süreçte takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Umaro Embalo'nun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

Alt yaş kategorilerinde milli olan 21 yaşındaki oyuncu sağ kanat dışında sol kanat ve forvette de forma giyebiliyor.