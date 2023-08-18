Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacağı Galatasaray maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 6 oyuncu yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:00
Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı
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Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavililerde; Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Mislav Orsic, Edin Visca ve Taxiarchis Fountas kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da yeni transferler Rayyan Baniya ve Tonio Teklic ise kadroda yer aldı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:

 


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