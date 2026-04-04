Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'a flaş tepki: Ölüm tehdidi içeren pankart asıldı!

Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'a flaş tepki: Ölüm tehdidi içeren pankart asıldı!

4.04.2026 10:19:00
Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır'a flaş tepki: Ölüm tehdidi içeren pankart asıldı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç öncesi bordo-mavili takımın taraftarları Uğurcan Çakır'a ölüm tehditleri içeren pankartlar hazırladı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kafilesi, Trabzonspor ile oynanacak müsabaka için dün akşam saatlerinde Trabzon’a gitti.

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖLÜM TEHDİTLERİ İÇEREN PANKART HAZIRLANDI

Bordo-mavili ekibin taraftarları, Galatasaray’ın konakladığı otelin Uğurcan Çakır'a ölüm tehditleri içeren pankartlar astı.

Trabzonsporlu taraftarların açtığı pankartlarda "Bu şehir unutmaz hain olanı", "Hain olanın boynu vurulur" ifadeleri yer aldı ve köprüye bir maket asıldı.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve A takımda 10 sezon forma giyen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

