Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 10:56
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Batista Mendy, Rayyan Baniya, Denswill, Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Pepe, Onuachu. 

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Djilobodji, M'Bakata, Jevtovic, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da bir önceki karşılaşmada sarı kart gören Eren Elmalı, sarı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. 

Öte yandan sakatlıkları bulunan Mehmet Can Aydın ve Hüseyin Türkmen, forma giyemeyecek bir diğer isimler olacak. 

Sakatlıkları süren Taxiarchis Fountas ve Trezeguet'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.


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