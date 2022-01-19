Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:50

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, bugün GZT Giresunspor’u konuk edecek. Ligin 21. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Trabzonspor orta sıra mücadelesi veren Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Medical Park Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada Alper Ulusoy düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.



Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor, 50 puan ile lider konumda bulunuyor.



Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta iki galibiyet alabilen GZT Giresunspor, topladığı 25 puan ile ligde 14. sırada bulunuyor.



TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ



Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius.



GZT GİRESUNSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ



Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Zeki, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde.



TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK



Trabzonspor’da milli takımda kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile koronavirüs testi pozitif çıkan Nwakaeme, maç kadrosunda yer alamayacak.



GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON’A GELİYOR



İki takım arasında Trabzon’da oynanan son karşılaşma 22 Mayıs 1977’de bordo-mavili ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Trabzonspor 1976-1977 sezonunda şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü.



ABDULLAH AVCI "PLAKA" DİYEMEYECEK

Bordo-mavili takımın başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Abdullah Avcı, "plaka" diyeceği haftada taraftarı önünde takımın başında sahada olamayacak. DG Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresunspor mücadelesinde kulübede olamayacak deneyimli teknik adamın yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bulunacak.