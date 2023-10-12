Trabzonspor ile yolları ayırmıştı: Nenad Bjelica'dan yeni adresi hakkında açıklama!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:23

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:23

Trabzonspor ile yollarını ayıran Nenad Bjelica, ilk açıklamasını Hırvatistan basınından Germanijak'a yaptı.

Basın mensuplarına konuşan Bjelica, "Adana'daki mağlubiyetten sonra işbirliğinin sona ermesi sonucuna vardık. İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ile görüştük, şartları kabul ettik ve birkaç gündür avukatlar sözleşmeler üzerinde çalışıyordu" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BİLE GİTTİ"

Hırvat teknik direktör, "Futbolda önce teknik direktörler bedel öder. Beşiktaş maçında sonra büyük bir coşku vardı. Sıradaki maçta 89 dakika boyunca öndeydik ama kaybettik. Adana'daki yenilgiden sonra ayrılık için el sıkıştık. Öyle bir dünya ki... Futbolda antrenörler en kolay vazgeçilenlerdir. Türkiye'de ise bu daha da hızlıdır. Yani 8 haftada 9 teknik direktör değişmiş. Beşiktaş'ın teknik direktörü, bize yenilene kadar 24 maçtır yenilmiyordu. 1-2 mağlubiyetten sonra gönderildi. Türkiye'de güvende olan teknik direktörler Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un hocaları" dedi.

YENİ ADRESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bjelica, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu şekilde bittiği için çok üzgünüm ama futbol böyle. Şimdi yeni maceralara hazırım. Trabzonspor'un benden önce belirlediği tüm hedeflere ulaşmasını tüm kalbimle diliyorum" açıklamasını yaptı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC ile ilgili gelen soruya Nenad Bjelica, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz" cevabıyla konuşmasını noktaladı.