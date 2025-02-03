Trabzonspor ile yolları ayırmıştı: Umut Bozok'un yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Trabzonspor'dan ayrılan 28 yaşındaki forvet Umut Bozok'u renklerine bağladı.
Eyüpspor, Trabzonspor'dan ayrılan Umut Bozok transferini resmiyete döktü. İstanbul temsilcisi, Umut Bozok ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Umut Bozok, transfer sonrası açıklamasında, "Arda Hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Arda Hoca aradıktan sonra kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur" dedi.
"MİLLİ TAKIMA YÜKSELEBİLİR"
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Umut Bozok, A Milli Takımımız'a kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa'da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor'da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz ikas Eyüpspor'umuzda yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda Hoca ile birlikte de bizim sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp yeniden A Milli Takımımız'a yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.
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