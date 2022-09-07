Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'nin transfer maliyetini duyurdu!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'yi 1 kiraladı. Bordo-mavili kulüp, transferin maliyetini açıkladı.
Trabzonspor, futbolcusu Jean Evrard Kouassi'nin sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin Fatih Karagümrük'e 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, kulübümüze geçici transfer bedeli olarak 700 bin avro+KDV garanti bedel ve 300 bin avro+KDV de şarta bağlı bonus ödemesi yapacaktır. Oyuncunun 2022-23 sezonuna ilişkin alacakları ise kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.
VavaCars Fatih Karagümrük, Kouassi'nin kiralandığını dün açıklamıştı.
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