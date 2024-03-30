Trabzonspor Kadın Futbol Takımı 8 hafta sonra güldü

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, ligdeki kötü gidişatına tam 8 hafta sonra son verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:51
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı 8 hafta sonra güldü
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ateşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Gürkan Çavdar yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Ataşehir Belediyespor'u konuk etti.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 42. dakikada geriye düşmesine rağmen 45+3 ve 77. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Tam 8 hafta sonra kazanan Trabzonspor puanını 27 yaptı ve ligde 11. sıraya yükseldi.


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