Trabzonspor Kadın Futbol Takımı 8 hafta sonra güldü
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, ligdeki kötü gidişatına tam 8 hafta sonra son verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Ateşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Gürkan Çavdar yönetimindeki Trabzonspor, kendi sahasında Ataşehir Belediyespor'u konuk etti.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 42. dakikada geriye düşmesine rağmen 45+3 ve 77. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmadan galip ayrıldı.
Tam 8 hafta sonra kazanan Trabzonspor puanını 27 yaptı ve ligde 11. sıraya yükseldi.
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