Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
İlk grupta yer alan oyuncular salonda yenilenme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
İkinci gruptaki futbolcular ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Özgür Özel'den 'anket' açıklaması!
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- Ali Koç'tan Ankara hamlesi!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti