Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:14
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan oyuncular salonda yenilenme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İkinci gruptaki futbolcular ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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