Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahada Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez pazar günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Denswill, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Pepe, Visca, Onuachu.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal, Kemen, Boa Morte, Cardoso, Mame Thiam.
TRABZONSPOR 32'YE 8 ÜSTÜN
İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP
Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.
YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.
Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.
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