Trabzonspor kendini arıyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Trabzonspor’un evinde Kasımpaşa ile berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkarması bir teselli olabilir ama sevenleri bu sezon ortaya konan futboldan hiç memnun değil. Üstelik bu hafta lider olma şansını yakalamışken sahadaki boşvermişlik taraftarı çileden çıkardı.

İlk yarı rakip kaleye isabetli bir şut dahi çekemeyen Bordo-Mavililerde Abdullah Avcı, 2. devre tüm kozlarını sahaya sürmesine karşın aradığı gole kavuşamadı. Avcı, ligde 9. haftayı geride bıraktı. Bir o kadar da hazırlık ve Avrupa maçı oynandı. Hoca, sahada olup oyunda olmayan futbolcularıyla yüzleşmeli. Avcı, “Dorukhan ve Visca’yı bekliyorum” diyorsa aklıma Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken adlı tiyatro oyunu geldi. Eylemsizliklerine yenilmiş insanların, Godot adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya “şeyi” beklemelerini konu alan eserdir. Sonuç olarak Trabzonspor, Avrupa arenasından sonra içeride de keyifleri kaçırıyor. Trabzonspor maç kaybedebilir ancak sevenlerini kaybederse telafisi güç olabilir. Trabzon’da tüm gözler yarın oynanacak Monaco maçında. Avcı’nın hüneri merakla bekleniyor.