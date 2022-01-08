Trabzonspor, ligin ikinci devresine 3 puanla başladı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 07:00

Lider Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Malatyaspor’u Cornelius’un golüyle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

KIRMIZI VE PENALTI TEPKİSİ

Maç 0-0 sürerken Trabzonlu Peres’in eliyle Karim Hafez’in yüzüne vurduğu pozisyonda Malatya kırmızı kart bekledi. Hakem Aydınus kart göstermedi, VAR karışmadı. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Hareket sadece kırmızı kart değil, insanlık suçuydu” dedi. Son dakikada Trabzonlu Hüseyin’in ceza sahasında O.Haqi’ye müdahalesinde penaltı ve kırmızı kart çıkmadı.

"HAK EDEREK LİDERİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Biz hak ederek lideriz, bizi başka yerlere çekmeye çalışmasınlar. 1-0’a da 3-0’a da 3 puan veriliyor. 18 maç kaldı. Hiçbir şey kazanmadık, 3 puan aldık” dedi.

PUCHACZ YARIN GELİYOR

Bordo-Mavililerin, U.Berlin’den transfer ettiği Polonyalı sol bek Puchacz, yarın saat 20.00’de Trabzon’da olacak. Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar Trabzonspor’dan ayrıldığını açıkladı.