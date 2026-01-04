35 milyon Euro'luk teklif... Galatasaray orta saha transferinde kesenin ağzını açtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 16:44:00
Galatasaray'ın Inter forması giyen Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye düşünen Galatasaray'da en ciddi adaylardan biri Davide Frattesi. Sarı-kırmızılılar, Inter forması giyen futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı.

Sky Sport'un geçtiği habere göre Galatasaray, Davide Frattesi'nin transferi için 35 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Haberde Galatasaray'ın Davide Frattesi için Inter'e zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı. 

Frattesi'nin de bu ilgiye sıcak baktığının altı çizildi.

Bu sezon Inter formasıyla 15 maça çıkıp 506 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Davide Frattesi, 2 asistlik skor katkısı verdi.

