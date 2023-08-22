Trabzonspor, Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını açıkladı

Trabzonspor, Maxi Gomez'in satın alma opsiyonuyla Cadiz'e kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 19:15
Trabzonspor, Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını açıkladı
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Trabzonspor ayrılığı açıkladı. 

Bordo mavili ekip, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e geçici transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."


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