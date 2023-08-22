Trabzonspor'da Bruno Petkovic ısrarı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un, Dinamo Zagreb'de forma giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic'in transferinin bir an önce tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:15
Trabzonspor'da Bruno Petkovic ısrarı
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Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililerin Bruno Petkovic bekleyişi, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in, Cadiz kulübüne transfer olacağı için sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMİŞTİ

29 yaşındaki forvet konusunda Dinamo Zagreb’le görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi’nden elenen Hırvat ekibinin transfere bir an önce onay vermesi için ısrar ediyor.


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