Trabzonspor'da Bruno Petkovic ısrarı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:15

Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililerin Bruno Petkovic bekleyişi, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in, Cadiz kulübüne transfer olacağı için sürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMİŞTİ

29 yaşındaki forvet konusunda Dinamo Zagreb’le görüşmelerini sürdüren Trabzonspor yönetimi, Şampiyonlar Ligi’nden elenen Hırvat ekibinin transfere bir an önce onay vermesi için ısrar ediyor.