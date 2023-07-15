Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık maçında Macar kulüp MOL Fehervar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:34
Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile MOL Fehervar arasındaki mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya'da bulunan Brdo Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.


trabzonspor mol fehervar hazırlık maçı canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması

Trabzonspor'dan UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması
Trabzonspor'da Maxi Gomez'in talipleri artıyor

Trabzonspor'da Maxi Gomez'in talipleri artıyor
Trabzonspor’da transfer gerçeği

Trabzonspor’da transfer gerçeği

En Çok Okunan Haberler