Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Slovenya'daki hazırlık maçında Macar kulüp MOL Fehervar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile MOL Fehervar arasındaki mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovenya'da bulunan Brdo Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanacak karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.
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