Trabzonspor, NBA'in tecrübeli ismini kadrosuna kattı

Trabzonspor Basketbol, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Amerikalı skorer guard Shaquille Harrison'ı transfer etti.

Basketbol Süper Ligi'nde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen bordo-mavililer, daha önce Tolga Geçim, Troy Caupain, Brady Manek, Emanuel Terry ve Yiğit Arslan'ı kadrosuna katmıştı. Shaquille Harrison, Karadeniz ekibinin yeni sezon öncesi 6. takviyesi oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Trabzonspor Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Shaquille Harrison. Takımımız, Amerikalı skorer guard Shaquille Harrison'ı kadrosuna kattı. Shaquille'a formamız altında başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

NBA DENEYİMİ VAR

1993 doğumlu ve 1.93 metre boyundaki Shaquille Harrison, kariyerinde NBA'de Phoenix Suns, Chicago Bulls, Utah Jazz, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Lakers formaları giydi.

ASVEL FORMASI GİYDİ

Son olarak Fransa temsilcisi ASVEL'de görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, EuroLeague'de 7.8 sayı, 2.7 ribaund, 2.0 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.