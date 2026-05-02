Trabzonspor sahasında 1 puanı son dakikada aldı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un golünü 90+3'te Umut Nayir, Göztepe'nin golünü 32. dakikada Juan attı.
Bordo-mavililerde Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada kırmızı kart gördü.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa, Ozan Tufan, Bouchouari, Folcarelli, Augusto, Muçi, Onuachu.
Göztepe: Lis, Arda Okan, Allan, Bokele, Dennis, Cherni, Miroshi, Antunes, Juan, Janderson.
Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-1 Göztepe
90' GOL I Trabzonspor, Umut Nayir'in golüyle skoru eşitledi.
87' Gol iptal! Wagner Pina'nın ortasında Onuachu topu filelerle buluşturdu ancak karşılaşmanın hakemi faul nedeniyle golü iptal etti.
68' Göztepe'de Janderson, Folcarelli'ye yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.
57' Göztepe'de Antunes, Oulai'ye yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
45' İkinci yarı başladı.
42' KIRMIZI KART | Mustafa. Mustafa Eskihellaç, Antunes'i faulle durdurunca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
34' Göztepe ikinci gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Juan Nwaiwu'yu ekarte ederek Onana ile karşı karşıya kaldı. Juan topu üstten auta gönderdi.
32' GOL I Juan! Antunes'ten pası alan Arda'nın penaltı noktasının sağına doğru yolladığı pasa hareketlenen Juan'ın sağ ayağıyla topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu.
23' Sol kanatta topu taşıyan Ernest Muci ters ayağıyla kaleyi yokladı kaleci Lis topu kornere çeldi. Kornerin devamında kontra atağa çıkan Göztepe'li Juan'ı düşüren Bouchouari maçın ilk sarı kartını gördü.
11' Göztepe gole yaklaştı! Sağ kanattan topu taşıyan Janderson, son çizgiye inip penaltı noktasına pasını yolladı. Juan, sağ ayağıyla topun gelişine vurdu ancak üst direği geçemedi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.