Cumhuriyet Gazetesi Logo
10 kişi kalan Sivasspor rakibine direnemedi!

10 kişi kalan Sivasspor rakibine direnemedi!

11.01.2026 20:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
10 kişi kalan Sivasspor rakibine direnemedi!

Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Sivasspor ile Erzurumspor karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Benhur Keser ve 90+3'te Giovanni Crociata kaydetti. Sivasspor'da Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 36 puana ulaşırken, Sivasspor ise 25 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Amedspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Bodrumspor'a konuk olacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #bb erzurumspor

İlgili Haberler

Telstar 10 kişi kaldı: Ajax 5 gollü maçta üç puanı aldı!
Telstar 10 kişi kaldı: Ajax 5 gollü maçta üç puanı aldı! Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Telstar'ı 3-2 mağlup etti.
Gabriel Martinelli'den hat-trick: Arsenal'dan FA Cup'ta farklı galibiyet!
Gabriel Martinelli'den hat-trick: Arsenal'dan FA Cup'ta farklı galibiyet! Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Portsmouth'u 4-1 mağlup etti.
Milan deplasmanda puanı 90'da kurtardı!
Milan deplasmanda puanı 90'da kurtardı! Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.