10 kişi kalan Sivasspor rakibine direnemedi!

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Sivasspor ile Erzurumspor karşılaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Benhur Keser ve 90+3'te Giovanni Crociata kaydetti. Sivasspor'da Özkan Yiğiter 29. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor 36 puana ulaşırken, Sivasspor ise 25 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Erzurumspor, Amedspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Bodrumspor'a konuk olacak.