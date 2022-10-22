Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:59

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 30 MAÇ

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

33. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği önceki 32 maçta bordo mavililerin üstünlüğü bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi bu maçların 15'ini kazanırken Sivasspor'un ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunıyor. Bu maçların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 46 golüne Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzon'un Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmalarda bordo mavili takımın üstünlüğü göze çarpıyor.

Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladığı 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken Sivasspor ise 2 kez galibiyete uzandı.

Geçen sezon iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde ise Trabzonspor evinde 2-1 kazanmış, Sivas'taki maçta ise maç 1-1 sona ermişti.