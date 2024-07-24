Trabzonspor, Stefan Savic transferini resmen açıkladı: Geliş tarihi belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 33 yaşındaki Karadağlı futbolcu Stefan Savic'i renklerine bağladı.
Trabzonspor, savunmasını yıldız bir isimle güçlenirdi. Bordo-mavililer, Stefan Savic'in transferini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Stefan Savic, bu akşam Trabzon'da olacak. Bu büyük buluşma için tüm taraftarlarımızı 18.30’da Trabzon Havalimanı'na bekliyoruz!"
STEFAN SAVİC KİMDİR?
Profesyonel kariyerine Sırp ekibi BSK Borca'da başlayan Savic, daha sonra ülkenin köklü ekiplerinden Partizan'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından Manchester City'ye transfer olan savunmacının Ada macerası kısa sürdü. 2012'de Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşan Savic, 2015'te LaLiga devi Atletico Madrid'e transfer oldu.
Kariyerinde 1'er kez Premier Lig, LaLiga, Sırbistan Süper Ligi kazanan Savic, Atletico Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Community Shield zaferi de ekledi.
Karadağlı stoper bu sezon Atletico Madrid ile 33 maçta forma giydi.
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