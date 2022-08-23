Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür: 'Tarihi maça çıkacağız'
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Ömür, "Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz" dedi.
Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Kopenhag karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
Genç futbolcu, "Geçen hafta talihsiz bir sonuç aldık. Oyunun karşılığını alıp, skor olarak karşılığını alamadık. Yeteri kadar süremiz olduğunu düşünüyorum. Futbol bir taktik savaşı, her anı doğru oynamamız gerekiyor. Basit hata yapmamalıyız. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz" dedi.
Abdülkadir, ayrıca, "Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden geleni yapacağız. Ümitsiz değiliz, kötü bir skorda değiliz. Taraftarımızın galibiyet ortamını oluşturacağını düşünüyorum. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım turu atlayıp gruplara kalırız" ifadelerini kullandı.
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