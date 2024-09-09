Trabzonspor, Tonio Teklic'in ayrılığını resmen duyurdu: Yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Tonio Teklic'in Erzurumspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Tonio Teklic'in Erzurumspor'a kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI
Teklic, geçen sezonun ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 6 maça çıkarken ikinci yarıda kiralandığı Fatih Karagümrük'te 12 maçta 1 asist yapmıştı.
Etiketler: #Tonio Teklic #trabzonspor #transfer #erzurumspor
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